التحفظ على 3.5 طن أرز أبيض ودقيق مجهول المصدر قبل رفع سعره بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 3٫5 طن "أرز أبيض ودقيق أبيض" بدون مستندات داخل مخزن بدون ترخيص بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وححز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة حجب سلعة بقصد رفع سعرها.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص، بمحافظة الإسكندرية، لحيازته كمية من الأرز الأبيض والدقيق قبل حجبه عن الأسواق لرفع سعره.

تم مداهمة المخزن والقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي 3٫5 طن "أرز أبيض ودقيق أبيض" بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.