التأمين الاجتماعى: نجحنا فى صرف المعاشات بالزيادة المقررة

كتب ـ أحمد عرفة

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إن الهيئة وعدت أصحاب المعاشات باللحاق بالزيادة الجديدة في معاش شهر أبريل الجارى، حيث كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالزيادات يوم 21 مارس، وبالتالى كانت المدة المتبقية لصرف معاش شهر أبريل بسيطة وحوالى 9 أيام.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، في تصريحات لبرنامج "هذا الصباح" الذى يعرض على قناة "اكسترا نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد على ضرورة أن نسعى لأن تكون الزيادة في أسرع وقع ممكن في معاش شهر أبريل، ونجحنا خلال 9 أيام، ويوم 1 أبريل بدأنا صرف المعاشات تشمل الزيادة الجديدة بنسبة 13 % .

وتابع اللواء جمال عوض، أن غرفة العمليات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، تتابع عمليات الصرف، وكل البنوك أخرجت المعاشات على بنك الصراف الآلى وكان هناك مشكلة في بنك واحد وتواصلنا مع مجلس إدارته وتم تحميل المعاشات الساعة 4 عصرا يوم 1 أبريل فكل المعاشات كانت متاحة للصرف فى نفس اليوم .