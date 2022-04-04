البترول: توصيل الغاز لـ22 قرية فى أطفيح ضمن مبادرة حياة كريمة

كتبت -مروة الغول

عقدت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن ( تاون جاس)، اجتماع الجمعية العامة العادية لاعتماد نتائج أعمالها خلال عام 2021، وذلك بحضور الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.

واستعرض المهندس محمد فتحى رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال خلال عام 2021، موضحا تحقيق الشركة إجمالى إيرادات بلغت ٣ مليارات جنيه، وصافى ربح تجاوز ٤٥ مليون جنيه، فى سابقة تعد الأولى للشركة، وقد جاء ذلك نتيجة زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعي لكافة العملاء بمختلف أنشطتهم الصناعية والتجارية والمنزلية، حيث نفذت تاون جاس توصيل الغاز الطبيعى لعدد ٢٣٦ ألف عميل فى القاهرة، الجيزة الإسكندرية، الإسماعيلية وبورسعيد ليصل إجمالى عملاء الشركة إلى ٤.٣ مليون عميل بما يمثل ٣٣ ٪؜ من اجمالى مستخدمى الغاز الطبيعى فى مصر .

وساهمت الشركة أيضا فى توصيل الغاز الطبيعي لعدد ٧٢ محطة تموين سيارات بالغاز ضمن مبادرة استخدام الغاز كوقود للسيارات.

وكان لمشروع حياة كريمة النصيب الاكبر من اهتمامها حيث بدأت تاون جاس فى توصيل الغاز الطبيعي الي ٢٢ قرية بمدينة اطفيح بمحافظة الجيزة .

بالاضافة الى تنفيذ اكثر من ٣٨ الف وحدة سكنية بمشروعات الاسكان الاجتماعى .

وكذلك المساهمة فى كافة مشروعات الدولة المختلفة مثل مشروع ممشى اهل مصر ومنطقة الفواخير بمصر القديمة وتطوير منطقة المنتزه بالاسكندرية والمدينة الرياضية العالمية بطريق السخنة .

كما تم استعراض ما تم من تطوير شامل لمنظومة خدمة العملاء وتقديم الخدمة بنظام الشباك الواحد واستخدام التكنولوجيا الحديثة لانهاء كافة الاجراءات بسهولة ويسر تماشيًا مع سياسةالدولة فى هذا الشأن .

بالاضافة الى الاعمال الغير نمطية التى قامت الشركة بتفيذها في مشروعات تركيب خلايا الطاقة الشمسية، وتنفيذ ٥١ عملية ثقب على الساخن على خطوط الصلب المختلفة ابرزها تنفيذ ١٧ عملية لصالح شركة ميدور بمصفاة تكرير البترول بالاسكندرية .