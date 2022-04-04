اليوم السابع
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البترول: تعظيم أصول"تنمية للبترول" بتصنيع معدات بورش بتروجت بـ 25 مليون جنيه

الإثنين، 04 أبريل 2022 10:24 م
البترول: تعظيم أصول"تنمية للبترول" بتصنيع معدات بورش بتروجت بـ 25 مليون جنيه
كتبت -مروة الغول

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انعقدت اليوم الجمعية العامة العادية لشركة "تنمية للبترول" لمناقشة نتائج الأعمال عن العام 2021، بحضور الدكتور علاء البطل رئيس هيئة البترول ونوابه، والدكتور نائل درويش رئيس شركة جنوب الوادى القابضة للبترول.

 

واستعرض المهندس أحمد بهجت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب نشاط الشركة خلال عام 2021 وما تضمنه من تحقيق زيادة فى أرباح الشركة بنسبة ٥٠٪؜ عن العام السابق فى ظل التحديات التى واجهت الشركة.

 

و فى هذا الصدد اوضح المهندس احمد بهجت بأن الشركة نجحت فى التعاقد مع شركة الحفر المصرية على تشغيل جهاز الحفر تنمية -١ بحقول شركة خالدة ومن المتوقع بدء العمل شهر مايو القادم.

 

كما أكد بهجت بانه فى اطار سياسة قطاع البترول بالتكامل بين كياناته فقد شهدت اعمال الشركة عام 2021 تعظيم أصولها من خلال تصنيع معدات بورش شركة بتروجت بقيمة تتجاوز 25 مليون جنية ودخول تلك المعدات الخدمة بالمواقع البترولية المختلفة.

 

ووجه بهجت الشكر للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على دعمه الدائم للشركة وللرئيس التنفيذى للهيئة المصرية للبترول والساده المساهمين على دعمهم الدائم لشركة تنمية من اجل مضاعفة حجم أعمال الشركة.

 

 


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تنمية للبترول

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