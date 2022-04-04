اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الاستخبارات البريطانية: القتال العنيف لا يزال مستمرا فى مدينة ماريوبول الأوكرانية

الإثنين، 04 أبريل 2022 02:26 ص
الاستخبارات البريطانية: القتال العنيف لا يزال مستمرا فى مدينة ماريوبول الأوكرانية الحرب الروسية الأوكرانية
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ذكرت الاستخبارات البريطانية أن القتال العنيف لا يزال مستمراً في مدينة ماريوبول الأوكرانية، حيث تحاول القوات الروسية الاستيلاء على المدينة المحاصرة.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية عن وزارة الدفاع البريطانية قولها إن ماريوبول ما زالت تتعرض لـ"ضربات مكثفة وعشوائية"، مضيفة أن القوات الأوكرانية "تقاوم بشدة" وتحتفظ بالسيطرة على المناطق الوسطى.

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى أن "ماريوبول تُعد هدفاً رئيسياً للهجوم الروسي لأنها ستؤمن ممراً برياً من روسيا إلى شبه جزيرة القرم".

 


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