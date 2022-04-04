وأدان بوريل - فى بيان نيابة عن الاتحاد - "بأشد العبارات الممكنة" مقتل المدنيين في عدد من البلدات الأوكرانية التي تم تحريرها، قائلا:"تظهر الصور المؤلمة لأعداد كبيرة من القتلى والجرحى المدنيين، فضلا عن تدمير البنى التحتية المدنية، الوجه الحقيقي للحرب العدوانية الوحشية التى تشنها روسيا ضد أوكرانيا وشعبها".

وأعرب بوريل - حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الاثنين، عن دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وكذلك تحقيق الأمم المتحدة، وقال إن المسئولين عن جرائم الحرب - بمن فيهم المسئولون الحكوميون والقادة العسكريون - سيخضعون للمساءلة.

ويأتي ذلك بعد أن اتهمت الحكومة الأوكرانية القوات الروسية بارتكاب جرائم في بلدة بوتشا، والتي عثر فيها على نحو 300 قتيل في مقبرة جماعية، فيما نفت روسيا استهداف المدنيين، ورفضت مزاعم ارتكاب جرائم حرب خلال العملية العسكرية الخاصة التي تشنها في أوكرانيا.

