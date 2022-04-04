اليوم السابع
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الإعدام لقاتل الطالبة شهد ضحية الغدر فى المنوفية

الإثنين، 04 أبريل 2022 01:51 م
الإعدام لقاتل الطالبة شهد ضحية الغدر فى المنوفية أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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 قررت اليوم الاثنين محكمة جنايات وادى النطرون بمحافظة البحيرة، الحكم بالإعدام على المتهم بقتل الطالبة شهد ضحية الغدر فى أشمون بالمنوفية، عقب تصديق المفتى.

وكانت هيئة المحكمة قد قامت بإحالة أوراق المتهم إلى المفتى وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم. واستمعت هيئة المحكمة إلى أمر الإحالة من النيابة العامة، كما استمعت إلى مرافعة محامى أسرة الطفلة شهد، وكذلك والدتها.

وتمكنت مباحث مركز أشمون بمحافظة المنوفية، كشف غموض مقتل طالبة بقرية ساقية المنقدى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، والقاء القبض على القاتل، وجار تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد من تمكن مباحث مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، كشف غموض مقتل طالبة بقرية ساقية المنقدى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، والقاء القبض على القاتل، حيث، أن المتهم يبلغ من العمر 38 سنة، واستدرج الطالبة إلى منزله فى القرية لمحاولة الاعتداء جنسيا عليها، ولكنها رفضت فقام بخنقها والتخلص منها خوفا من أن تفضح ما قام به، مؤكدا أن المتهم كان صديق والدها المتوفى وطلب منها الذهاب إلى منزله لتقديم المساعدة المالية لها، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وترجع تفاصيل الواقعة لتلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد من عثور أهالى قرية ساقية المنقدى على جثة طالبة مقتولة وذلك عقب اختفائها منذ أمس تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفى الوقت نفسه، صرحت نيابة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، دفن الجثة عقب العرض على الطب الشرعى.


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