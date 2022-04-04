اليوم السابع
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الإعدام لـ"قاتل شهد" حكم يقتص لضحية الغدر..وأهل الطالبة يروون التفاصيل (فيديو)

الإثنين، 04 أبريل 2022 03:48 م
الإعدام لـ"قاتل شهد" حكم يقتص لضحية الغدر..وأهل الطالبة يروون التفاصيل (فيديو) أسرة الطالبة شهد ضحية الغدر
المنوفية - محمد فتحى

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قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا مع أسرة الطالبة شهد ضحية الغدر بقرية ساقية المنقدى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، والتى لقيت مصرعها على يد عاطل .

ويقول السيد موسى صالح خال الطالبة شهد ضحية الغدر في أشمون بالمنوفية، أن قرار المحكمة اليوم بإلاعدام شنقا للقاتل، أثلج قلوب الأسرة والقرية والمركز بأكمله، لأن القضية كانت تحظى بمتابعة كبيرة من قبل كافة أنحاء قرى محافظة المنوفية بأكملها.

 

ويضيف خال الطالبة شهد ضحية الغدر في أشمون بالمنوفية، أن القصة منذ بدايتها جريمة بشعه بكل الطرق ولايمكن وصف حالة أهالى قرية ساقية المنقدى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، عقب إكتشاف القضية وقيام المتهم بقتل نجلتنا ،عقب قيامها بمنعه من التعدى عليها داخل منزله .

ويؤكد أننا جميعا فى بداية القضية تعرضنا وخاصة والدتها لتشويه سمعتها من قبل البعض من أهالى القرية ، ولكن مباحث مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، لعبت دورا كبيرا فى إظهار الحق والقبض على الجانى لكى يأخذ جزائه ، والحمد لله على حكم اليوم على المتهم ، كل الشكر لاهالى قرية ساقية المنقدى للوقوفهم بجوار الحقيقة .

وقررت اليوم الاثنين محكمة جنايات وادي النطرون بمحافظة البحيرة ، الحكم بالاعدام على المتهم بقتل الطالبة شهد ضحية الغدر في أشمون بالمنوفية ، عقب تصديق المفتى . وكانت هيئة المحكمة قد قامت بإحالة أوراق المتهم إلى المفتى وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم . واستمعت هيئة المحكمة إلي أمر الإحالة من النيابة العامة، كما استمعت إلي مرافعة محامي أسرة الطفلة شهد، وكذلك والدتها .

وتمكنت مباحث مركز أشمون بمحافظة المنوفية ،كشف غموض مقتل طالبة بقرية ساقية المنقدى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، والقاء القبض على القاتل ، وجارى تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية،إخطارا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد من تمكن مباحث مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، كشف غموض مقتل طالبة بقرية ساقية المنقدى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، والقاء القبض على القاتل ،حيث ، أن المتهم يبلغ من العمر 38 سنة، واستدرج الطالبة إلي منزله في القرية لمحاولة الاعتداء جنسيا عليها، ولكنها رفضت فقام بخنقها والتخلص منها خوفا من أن تفضح ما قام به، مؤكدا أن المتهم كان صديق والدها المتوفي وطلب منها الذهاب إلي منزله لتقديم المساعدة المالية لها ، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وترجع تفاصيل الواقعة لتلقى اللواءسالم الدمينى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد من عثور أهالى قرية ساقية المنقدى على جثة طالبة مقتوله وذلك عقب إختفائها منذ أمس تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وفى الوقت نفسة صرحت نيابة مركز أشمون بمحافظة المنوفية،دفن الجثة عقب العرض على الطب الشرعى .

 


مدير أمن المنوفية

جثة طالبه

ساقية المنقدى

مركز أشمون

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