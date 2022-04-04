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الأوقاف تطلق الصالون الثقافي الرمضاني بعد صلاة القيام بمسجد السيدة نفيسة

الإثنين، 04 أبريل 2022 04:00 ص
الأوقاف تطلق الصالون الثقافي الرمضاني بعد صلاة القيام بمسجد السيدة نفيسة مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها
كتب على عبد الرحمن

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ينطلق مساء اليوم عقب صلاة القيام بمسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها بمحافظة القاهرة، صالون الأوقاف الثقافي الرمضانى لأول مرة، وهو عبارة عن سلسلة متكاملة من الندوات والأمسيات الدينية والثقافية طوال أيام وليالي الشهر الفضيل، وأكدت وزارة الأوقاف، أن ذلك يأتي في ضوء رسالتها في نشر الوعي الرشيد المستنير دينيا ووطنيا وثقافيا.
 
ومن المقرر أن يكون الصالون الثقافي الرمضانى اليوم، بعنوان "الصيام وأمانة الكلمة"، ويشارك فيه كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعلى حسن رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والدكتور على الله الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها . 
 
 
وشددت وزارة الأوقاف على الالتزام بجميع ضوابط وإجراءات التباعد الاجتماعي، خلال الصالونات الثقافية.
 
ونشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكترونى، أمس الأحد، الحلقة الأولى من ملتقى الفكر الإسلامي الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على قناة النيل الثقافية، وجاءت بعنوان: "فضائل شهر رمضان"، حاضر فيها كل من: "الدكتور رمضان عبد العزيز أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم بجامعة الأزهر، والدكتور صبري الغياتي مدير الدعوة بمديرة أوقاف الجيزة، يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة الوطنية للإعلام لنشر الفكر الوسطي الصحيح، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.
 
وأكد الدكتور رمضان عبد العزيز أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر في حديثه عن "فضائل شهر رمضان" أن الله (عز وجل) فضل شهر رمضان بفضائل عدة، ففي حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صُفِّدَت الشياطين ومَردة الجن ، وغُلّقت أبواب النار فلم يفتح منها باب ، وفتحت أبواب الجنة فلم يُغلق منها باب ، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ، ولله عتقاء من النار" ، فهو سبحانه يختار من الأماكن ما يشاء ويختار من الأيام ما شاء لأسرار يعلمها سبحانه وتعالى.
 

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