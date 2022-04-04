وذكرت الخدمة الصحفية لجهاز الأمن الفيدرالى الروسى بجمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول أنه ثبت أن أحد سكان مدينة "ألوشتا" بالقرم، وهو من مواليد عام 1982، قد احتفظ بعبوة ناسفة بدائية الصنع ومواد متفجرة تزيد على 500 جرام في مكان إقامته".

وأضاف البيان" أن المعتقل كان في حوزته أيضا مسدس وكمية من مادة "تى إن تى" المتفجرة، فضلا عن مواد أخرى تتعلق بنشاط غير قانوني، تمت مصادرة أجهزة كمبيوتر واتصالات محمولة ومواد فيديو ذات محتوى متطرف وصور لرموز نازية وخطابات فاشية، بالإضافة إلى مراسلات المعتقل مع أعضاء الكتائب القومية الأوكرانية".