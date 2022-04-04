اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 أبريل 2022 11:58 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الأمن الإنساني.. الداخلية تحتفل بالأطفال الأيتام على مستوى الجمهورية

الإثنين، 04 أبريل 2022 11:28 ص
الأمن الإنساني.. الداخلية تحتفل بالأطفال الأيتام على مستوى الجمهورية الداخلية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حرصت وزارة الداخلية على المشاركة فى الاحتفال بيوم اليتيم، من خلال تنظيم زيارات لعدد من دور رعاية الأطفال الأيتام ومن ذوى الاحتياجات الخاصة، وكذا استقبالهم بعدد من المنشآت الشرطية بمختلف المحافظات، وتقديم الدعم المعنوى لهم وتوزيع الهدايا الرمزية عليهم، ولاقى ذلك استحساناً من الأطفال والقائمين على إدارات دور الرعاية، لحرص وزارة الداخلية على المشاركة فى كافة الفعاليات والأنشطة الإنسانية.

جاء ذلك فى إطار الدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع، والتواصل الفعال بما يُسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.

وتولي وزارة الداخلية إهتماماً خاصاً بملف "الأمن الإنساني" من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

واستمراراً لنهج وزارة الداخلية في العمل الإنساني، جاءت مبادرة "كلنا واحد" بجميع مراحلها لتعيد البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة في الشوادر ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة في منافذ أمان التابعة للوزارة، والتي تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها.

ولا يخلو اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية، من التأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دوماً على راحتهم.

 


الامن الإنساني

الداخلية

اخبار الداخلية

حوادث

اخبار الحوادث

اخبار مصريه

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأمن الإنسانى.. الداخلية توزع مواد غذائية على البسطاء قبل حلول شهر رمضان

الجمعة، 18 مارس 2022 12:12 م

الأمن الإنسانى.. الداخلية توزع كراتين رمضان بالمناطق الأولى بالرعاية.. صور

الخميس، 17 مارس 2022 11:36 ص

الأمن الإنساني.. الشرطة تنقل طفلا مريضا على نفقتها إلى أسوان لتلقى العلاج

الإثنين، 07 مارس 2022 11:38 ص

الأمن الإنساني.. إنقاذ فتاة سقطت من سور الكورنيش في الإسكندرية

السبت، 05 مارس 2022 01:33 م

الأمن الإنساني.. الشرطة تساعد مواطنا في دفن والدته بالقاهرة

السبت، 05 مارس 2022 01:31 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة