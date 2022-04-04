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الأرصاد: موجة حارة على البلاد والعظمى بالقاهرة 32 درجة وجنوب الصعيد 41

الإثنين، 04 أبريل 2022 10:39 ص
الأرصاد: موجة حارة على البلاد والعظمى بالقاهرة 32 درجة وجنوب الصعيد 41 درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا .
 
و متوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية، و السواحل الشمالية 29 درجة مئوية، وشمال الصعيد 37 درجة مئوية ، وجنوب الصعيد 41 درجة مئوية، كما تنشط الرياح الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.
 
و يشهد اليوم الاثنين  ، طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء ، مائل الحرارة على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم نشاط رياح على  القاهرة الكبرى  والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وطقس  مشمس بشمال وجنوب الصعيد  .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين  :  القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 30
 والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 19 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 21 درجة، وسانت كاترين العظمى 29 درجات والصغرى 12 
 
 

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