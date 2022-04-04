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الأرصاد: انخفاض الحرارة خلال فترات الليل وارتفاعها غدا 6 درجات

الإثنين، 04 أبريل 2022 11:27 ص
الأرصاد: انخفاض الحرارة خلال فترات الليل وارتفاعها غدا 6 درجات الارصاد
كتب ــ أحمد عرفة

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قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ البلاد مستمرة في الأجواء الربيعية المستقرة خلال فترة النهار، مع زيادة سطوع فترات أشعة الشمس، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، وسيكون الطقس اليوم أشبه بما كان عليه بالأمس، لافتةً إلى أن البلاد ستشهد بداية من الغد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة بنحو 6 درجات عن اليوم، والعظمى ستتراوح على القاهرة الكبرى بين 37 و38 درجة مئوية.
 
وأضافت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: "خلال فترات الليل ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، والطقس سيكون مائلا للبرودة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر في أغلب المناطق الشمالية". 
 
وتابعت: "المناطق الموجودة في جنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا فيها خلال فترات الليل مع وجود فارق كبير بين دردجات الحرارة الصغرى والعظمى تصل إلى أكثر من 15 درجة مئوية، ومن المتوقع أن يشهد اليوم استمرار نشاط الرياح وهو ما يشعرنا نجعل بانخفاضات درجات الحرارة".
 

الارصاد

منار غانم

درجات الحراره

رمضان

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