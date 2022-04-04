اليوم السابع
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اعرف مصر صدرت واستوردت إيه من السودان عام 2021

الإثنين، 04 أبريل 2022 08:31 م
اعرف مصر صدرت واستوردت إيه من السودان عام 2021 حاويات تجارية - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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سجل التبادل التجاري بين مصر ودولة السودان ارتفاعا ملحوظا بنهاية عام 2021، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبلغ حجم التبادل التجاري نحو 1.2 مليار دولار بينما كانت 711.4 مليون دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 63.5%.

ورصدت بيانات جهاز الإحصاء أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى دولة السودان، وفقا لما يلي:

•       لدائن ومصنوعاتها بقيمة 137.4 مليون دولار.

•       سكر بقيمة 1.6 مليون دولار.

•       منتجات مطاحن شعير ونشا حبوب بقيمة 53 مليون دولار.

•       أسمدة بقيمة 41 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من السودان

•       حيوانات حية بقيمة 193.2 مليون دولار.

•       حبوب بقيمة 70.8 مليون دولار.

•       قطن بقيمة 43.6 مليون دولار.

•       لحوم بقيمة 24.2 مليون دولار.


صادرات مصر

مصر والسودان

جهاز الإحصاء

اخبار الاقتصاد

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