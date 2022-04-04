استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس "كورونا" فى أنحاء العالم

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واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الأحد، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

في فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 102 ألف و46 إصابة و37 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى أكثر من 9 ملايين و730 ألف إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 42 ألفا و603 حالات وفاة.

وفي كرواتيا، سجلت السلطات الصحية 809 إصابات جديدة و9 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و102 ألف و730 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 15 ألفا و601 وفاة.

وفي بنجلاديش، سجلت السلطات الصحية 56 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و951 ألفا و770 إصابة، فيما ظلت حصيلة الوفيات ثابتة عند 29 ألفا و122 وفاة.

وفي نيبال، سجلت وزارة الصحة 23 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 978 ألفا و475 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 11 ألفا و951 وفاة.

وفي هولندا، سجلت وزارة الصحة 12 ألفا و387 إصابة جديدة و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7 ملايين و910 آلاف و315 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 22 ألفا و13 وفاة.