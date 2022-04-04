اليوم السابع
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الإثنين، 04 أبريل 2022 03:40 م
أكرم القصاص
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ارتفاع أسعار الغذاء فى إيطاليا.. زيت عباد الشمس والخضروات فى المقدمة

الإثنين، 04 أبريل 2022 03:29 م
ارتفاع أسعار الغذاء فى إيطاليا.. زيت عباد الشمس والخضروات فى المقدمة سلع غذائية - أرشيفية
وكالات

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ارتفعت أسعار أنواع مختلفة من المنتجات الغذائية في إيطاليا بنسبة متوسطة بلغت 6.7% في مارس الماضي، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، وذلك كتداعيات للأوضاع المرتبطة بأوكرانيا.

وجاء ذلك بحسب ما أفادت به جمعية المنتجين الزراعيين Coldiretti في إيطاليا بعد تحليل البيانات من المعهد الوطني لإحصاء.

وعن السلع الغذائية التي ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ، أشارت الجمعية الإيطالية إلى زيت عباد الشمس، إذ صعد سعره بنسبة 23.3%، وفي المرتبة الثانية الخضار الطازجة، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 17.8%، ومن ثم الزبدة بنسبة 17.4%.

فيما سجلت أسعار المعكرونة والمأكولات البحرية والدقيق ارتفاعا بنسبة مؤلفة من خانتين، وضمت المراكز العشرة الأولى سلع غذائية مثل لحم الدجاج والفواكه الطازجة والأسماك والآيس كريم.

وفي وقت سابق حذر المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، شو دونيو، من أن الأحداث المرتبطة بأوكرانيا ستؤدي إلى تفاقم الأمن الغذائي العالمي.

وأشار المسؤول إلى أن روسيا وأوكرانيا تحتلان مكانة مهمة في إنتاج الغذاء العالمي وإمداداته، والأحداث المرتبطة بالبلدين تهدد بتفاقم الأمن الغذائي العالمي.

 

إيطاليا

سلع غذائية

أسعار الغذاء فى إيطاليا

أسعار السلع الغذائية

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