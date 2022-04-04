إيلون ماسك يشترى 9.2% من أسهم تويتر بقيمة 2.89 مليار دولار ويصبح أكبر المساهمين

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن إيلون ماسك، أغنى رجل فى العالم، قد اشترى 9.2% من أسهم شركة تويتر ليصبح أكبر مساهم فى المنصة، وذلك بعد أسبوع من تلميحه إلى أنه قد يحدث هزة فى صناعة السوشيال ميديا.

وارتفعت أسهم تويتر حوالى 26% فى تداول ما قبل السوق بعدما تم الكشف عن إيداع تنظيمى يسرد تفاصيل شراء ماسك الحصة، والتى قدرت الوكالة أن قيمتها 2.89 مليار دولار، بناء على قيمة السهم عند إغلاق الجمعة.

وكان ماسك البالغ من العمر 50 عاما، قد أجرى استطلاع بين متابعيه على تويتر البالغ عددهم أكثر من 80 مليون فى الشهر الماضى، وسألهم عما إذا كانت الشركة تلتزم بمبادئ حرية التعبير. وأجاب أكثر من 70% بالنفى، وسألهم عما إذا كان هناك حاجة إلى منصة جديدو، وقال أنه يفكر بشكل جدى فى بدء منصته.

وقالت بلومبرج إن ماسك كان واحدا من أكبر الشخصيات على تويتر، ويسعى الرئيس التنفيذى لشركة تسلا للسيارات الكهربائية إلى الخروج من اتفاق يعود إلى عام 2018 مع لجنة الأوراق المالية الأمريكية التى تضع قيود لصها صلة بنشره تغريدات عن شركته.

وأشارت الوكالة إلى أن الإعلان الجديد سيكون اختبارا كبيرا لرئيس تويتر التنفيذى الجديد باراج أنروال الذى حل محل جاك دورسى الذى استقال بشكل غير متوقع فى نوفمبر الماضى. وتعهد الرئيس الجديد لتويتر بزيادة المحاسبة واتخاذ قرارات أسرع وتحسين تنفيذ المنتج.