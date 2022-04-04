اليوم السابع
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الإثنين، 04 أبريل 2022 05:13 م
أكرم القصاص
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إلغاء آلاف الرحلات الجوية بسبب العواصف الرعدية فى فلوريدا

الإثنين، 04 أبريل 2022 04:16 م
إلغاء آلاف الرحلات الجوية بسبب العواصف الرعدية فى فلوريدا عواصف - أرشيفية
أ ش أ

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ذكر موقع "فلايت أوير"، الخاص بتتبع الرحلات، أنه تم إلغاء آلاف الرحلات الجوية خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب سوء الأحوال الجوية في فلوريدا.


وأوضح الموقع أنه تم إلغاء أكثر من 3600 رحلة اليوم الاثنين، بعد أن تم إلغاء أكثر من 4000 رحلة أمس، بالإضافة إلى آلاف التأخيرات بسبب العواصف الرعدية الشديدة في الجنوب الشرقي.


كما ألغي في مطار ميامي الدولي وحده 80 رحلة، و76 رحلة بمطار أورلاندو الدولي وسط العواصف الشديدة في الولاية.. فيما أكدت جميع شركات الطيران في الولايات المتحدة أن الطقس في الجنوب الشرقي كان عاملاً في إلغاء الرحلات.


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