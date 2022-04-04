إقالة رئيس قسم الكلى الصناعى بمستشفى المنشاوى بطنطا

قرر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، إعفاء رئيس قسم الكلى الصناعى بمستشفى المنشاوى العام بطنطا، من منصبها لعدم تلافى السلبيات والمخالفات وتكرارها وتحويل مسئولى غرفة النفايات إلى التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية.

و كلف وكيل الوزارة الدكتورة نسرين عدلى، أخصائى الكلى الصناعى بمستشفى المنشاوى، للقيام بتسيير أعمال رئيس القسم الغسيل الكلوى، وذلك لحين اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بهذا الشأن جاء ذلك خلال جولته لمتابعة سير العمل وخاصة قسم الغسيل الكلوى ووجه بعدم التهاون بحق المرضى والمواطنين.

حيث ترأس الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، حملة مكبرة من الطب العلاجى والجودة ومكافحة العدوى والمتابعة وادارة التمريض للمرور على مستشفى المنشاوى العام، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي، وأعمال التطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بها، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، ومتابعة تلافى السلبيات التى رصدتها لجنة الوزارة المشكلة بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

حيث تفقد وكيل وزارة الصحة خلال جولته قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى والعناية المركزة وغرفة النفايات والعيادات الخارجية واقسام الاشعة والكلى الصناعي، وأصدر قراراته المتقدم.

ناقش وكيل الوزارة مع إدارة المستشفى تطوير بعض الأقسام الداخلية بالمستشفى، موجهاً مدير عام الطب العلاجى بعمل دراسة شاملة لذلك بالتنسيق مع إدارة المستشفي، والعرض على وكيل الوزارة، كما قام بالتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالأقسام الطبية الحرجة، واطمأن على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالأقسام الداخلية، والتأكد من تواجد الفرق الطبية بها، وارتداءهم للواقيات الشخصية، والإطمئنان على جميع المرضى.

وأثناء المرور على وحدة الكلى الصناعى وغرفة النفايات رصدت اللجنة بعض السلبيات المكررة والتى لم يتم تلافيهاوعدم الاتزام ببروتوكول التعامل مع مرضى الغسيل الكلوى، والتى تم رصدها فى الزيارة السابقة من لجنة وزارة الصحة، على الرغم من التنبيه مرارا وتكرارا مما أدى إلى عدم رفع الكفاءة وحسن سير العمل بالصورة المطلوبة.