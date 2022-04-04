اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص خلال مشاجرة لقيام أحدهم بإلقاء مخلفات بقطعة أرض مجاورة لمنزل الثانى بقها

الإثنين، 04 أبريل 2022 11:47 ص
إصابة 5 أشخاص خلال مشاجرة لقيام أحدهم بإلقاء مخلفات بقطعة أرض مجاورة لمنزل الثانى بقها مشاجرة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت منطقة عزبة الأرنطة التابعة لدائرة قسم شرطة قها بمحافظة القليوبية، إصابة 5 أشخاص خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات بينهم وقيام أحد الطرفين بإلقاء بعض المخلفات بقطعة أرض مجاورة للطرف الثانى، وجرى نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعى وتصرح لهم جميعا بالخروج عدا الأول عقب تقديم الإسعافات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قها، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بحدوث مشاجرة ومصابين بقرية الأرنطة دائرة لقسم.

على لفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين الأول "أ ش ط"، 36 سنة، مهندس زراعى، و"ش ط ش"، موظف بالمعاش، و"ع ع أ"، نقاش، ووالثانى "م ع م"، عامل، و"السيد ع م"، جميعهم مقيمين بقرية الأرنط دائرة القسم ومصابين بجروح بمناطق متفرقة بالجسم، وذلك لحدوث مشادة كلامية بسبب قيام الطرف الأول بإلقاء بعض المخلفات بقطعة أرض مجاورة للطرف الثانى، تطورت لمشاجرة وتعدى خلالها كل منهم على الأخر.

وتمكن ضباط مباحث قسم قها من ضبط الطرفين، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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