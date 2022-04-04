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إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الزراعى

الإثنين، 04 أبريل 2022 02:39 م
إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الزراعى إسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق مصر أسيوط الزراعي أمام قرية المتانيا بدائرة مركز شرطة العياط، ونقل المصابين إلى المستشفى.
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق مصر أسيوط الزراعي أمام قرية المتانيا بدائرة مركز شرطة العياط جنوب المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين واسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص جري نقلهم إلى مستشفى العياط المركزي.
 
 
 
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث مرورى

اخبار الحوادث

امن الجيزة

طريق اسيوط الزراعى

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