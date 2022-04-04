إصابة 4 أشخاص فى سقوط مصعد بمستشفى طوسون بالإسكندرية

أصيب 4 أشخاص، اليوم الاثنين، فى واقعة سقوط أحد المصاعد داخل مستشفى أبوقير التخصصى، التابع لهيئة التأمين الصحى، بمنطقة طوسون، شرقى مدينة الإسكندرية.

وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية ومساعد الوزير، إخطارًا من قسم شرطة ثان المنتزة يفيد بسقوط أسانسير داخل مستشفى التأمين الصحى بمنطقة طوسون، ووجود إصابات.

وعلى الفور انتقل مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، وضباط المباحث إلى المستشفى، لمعرفة ملابسات الواقعة، وعقب المعاينة الأولية، تبين إصابة أربعة أشخاص، وهم مريضان وعاملان بالمستشفى، والإصابات من بسيطة إلى متوسطة وأغلبها كسور.

وقال مصدر من المستشفى، إن الحادث وقع بالأمس الأحد، وأسفر عن إصابة 4 أشخاص، وقررت إدارة المستشفى إيقاف الأسانسير لحين انتداب لجنة معاينة هندسية لمعرفة سبب سقوط الأسانسير، خاصة وأنه تم تركيبه منذ شهر تقريبًا ونفى الشائعات التى ترددت عن وجود وفيات فى الواقعة، مشيرًا إلى أن أحد الممرضات المصابات خرج بالفعل اليوم.