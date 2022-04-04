إصابة 13 عاملًا فى حادث انقلاب سيارة بمحور 30 يونيو بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

أصيب 13 عاملًا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمحور 30 يونيو بنزله اتجاه القاهرة بطريق "الاسماعيلية- القاهرة الصحراوي" وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسه الدكتور حسن درويش، بتسع سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي العلاج.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية يفيد بانقلاب سياره تقل عمال بمحور 30 يونيو بنزله اتجاه القاهرة بطريق "مصر الإسماعيلية الصحراوي"، وأسفر الحادث عن إصابة 13عاملًا وتم نقلهم إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي العلاج وتنوعت إصاباتهم بين كدمات وسحاجات وقصور وجروح بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.