إصابة شخص في حادث انقلاب سيارة بقنا

صابر سعيد

أصيب شخص، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بحفرة بجوار بركة علي طريق قنا الصحراوي وتم نقله إلى المستشفى.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة شخص في حادث انقلاب سيارة بحفرة واشتعال النيران بها، وانتقلت قوة من الحماية المدينة وسيطرت علي الحريق بمساعدة الأهالي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصاب إلى المستشفي لتلقي العلاج.



وفي سياق آخرتمكنت قوات الإنقاذ النهري، من انتشال جثة شاب بعد غرقه في ترعة الفؤادية بمركز أبوتشت شمالي قنا، وتم إيداع الجثة في مشرحة المستشفى.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد تمكن قوات الإنقاذ النهري تحت إشراف العميد هاني الاتربي، مدير الحماية المدنية، من انتشال جثة شاب غرق في ترعة الفؤادية بمركز أبوتشت، وتبين أن الجثة لشاب يدعي ضياء رأفت عبد الرشيد، 18 عاما.





