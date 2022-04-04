إزاى تبلغ عن أعطال قطارات السكة الحديد وتقدم شكوى على الخط الساخن 16528

كتب رضا حبيشى

حددت هيئة السكة الحديد، وسائل يمكن من خلالها تقديم الشكاوى عن أعطال القطارات وتأخيراتها ومستوى الخدمة وتلقى الاستفسارات، نستعرضها خلال التقرير التالى:

1ـ الخط الساخن. (16528)

2ـ رقمي الواتس أب (01555516528 – 01555525444) لاستقبال رسائل وشكاوى ومشاركات المواطنين لأماكن تراكم وتجمع القمامة والمخلفات.

3ـ تطبيق (في خدمتك).

4ـ البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (

5ـ الصفحة على الفيس بوك (الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء)

6ـ الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة النقل.

7ـ التليفون الأرضي (27980568/02) .

8ـ رقم الواتس أب (01288992130) .

9ـ الصفحة على الفيس بوك (الشكاوى الحكومية بوزارة النقل)