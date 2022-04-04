اليوم السابع
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إزاى تبلغ عن أعطال قطارات السكة الحديد وتقدم شكوى على الخط الساخن 16528

الإثنين، 04 أبريل 2022 08:00 ص
إزاى تبلغ عن أعطال قطارات السكة الحديد وتقدم شكوى على الخط الساخن 16528 قطارات السكة الحديد ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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حددت هيئة السكة الحديد، وسائل يمكن من خلالها تقديم الشكاوى عن أعطال القطارات وتأخيراتها ومستوى الخدمة وتلقى الاستفسارات، نستعرضها خلال التقرير التالى:

1ـ الخط الساخن. (16528)

2ـ رقمي الواتس أب (01555516528 – 01555525444) لاستقبال رسائل وشكاوى ومشاركات المواطنين لأماكن تراكم وتجمع القمامة والمخلفات.

3ـ تطبيق (في خدمتك).

4ـ  البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (

5ـ الصفحة على الفيس بوك (الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء) 

6ـ الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة النقل.

7ـ التليفون الأرضي (27980568/02) .

8ـ رقم الواتس أب (01288992130) .

9ـ الصفحة على الفيس بوك (الشكاوى الحكومية بوزارة النقل) 


السكة الحديد

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