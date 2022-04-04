إزالة 76 مخالفة على المجارى المائية فى 5 محافظات

كتبت أسماء نصار

شنت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية حملة لإزالة التعديات نفذت خلالها 76 قرار إ زالة للتعديات الموجودة على المجارى المائية فى محافظة "أسيوط - البحيرة - المنوفية - الشرقية - كفر الشيخ".

أوضح تقرير الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، أنه يتم تكثيف الجهود المبذولة من قطاع الري لإزالة كافة التعديات الموجودة على المجارى المائية بإدارات الرى المختلفة لإسترداد أراضى الدولة والحفاظ على المجارى المائية من التلوث.

وكانت الحكومة قد أطلقت حملة قومية لإنقاذ النيل فى يناير 2015، بمشاركة جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاحالسيسى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الرى وجميع الوزارات المعنية بنهر النيل والأزهر الشريف والكنيسة، وممثلينمنجميع أطياف المجتمع المصرى ومنظمات المجتمع المدنى وتم إصدار وثيقة إنقاذ نهر النيل وفقاً للدستور المصرى الذى يقر بالتزامالدولةبحماية نهر النيلوالحفاظ على حق كل مواطن فى نهر النيل.

كما تم اعداد وثيقة لحماية النيل، ووقع عليا الرئيس عبد الفتاح السيسى، والحكومة، لضمان حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل و حظرالتعدى على حرمه، حيث أكدت على أن الموقع عليها يعلن اشتراكه فيها لحماية النهر من التعدى وسيقوم بدوره الرقابى والشعبى وسيشارك فى شئون النيل وتوعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر، ويقسم على عدم تلويثه أو التعدى عليه.