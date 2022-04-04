إخماد حريق هائل فى مصنع ومخزن للقطن بسمنود الغربية.. صور

الغربية - مصطفى عادل

نجحت قوات الحماية المدنية بسمنود محافظة الغربية، فى السيطرة على حريق هائل اندلع فى مصنع ومخزن للقطن بمدينة سمنود، على مساحة 4 قراريط، وتجرى الحماية المدنية عمليات التبريد لمكان الحريق.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز سمنود، بورود بلاغ لشرطة النجدة باندلاع حريق هائل فى مصنع ومخزن للقطن بمدينة سمنود ملك المواطن محمد محب عزام بعزبه عيسى بجوار مدرسه فالكون على مساحة 4 قراريط.

انتقل نائب مدير الأمن لقطاع المحلة، ومأمور مركز سمنود، ونائبه، والمحاسب إسلام النجار رئيس مدينة سمنود، والسيد صقر نائب رئيس مركز ومدينة سمنود و5 سيارات مطافي.

وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتجرى الحماية المدنية عمليات التبريد خشية تجدد النيران.



حريق بمصنع ومخزن للقطن بمسنود



حريق مخزن قطن بسمنود