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إخماد حريق مصنع ورق فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات

الإثنين، 04 أبريل 2022 02:37 م
إخماد حريق مصنع ورق فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات إطفاء - ارشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل مصنع ورق بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة 6 أكتوبر دون وقوع إصابات.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل مصنع للمنتجات الورقية بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق، وتبين أن الحريق نشب علي مساحة 3×3 متر بمخلفات ورقية دون وقوع إصابات.
 
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 

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