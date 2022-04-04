إخماد حريق مصنع ورق فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات

كتب ـ عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل مصنع ورق بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة 6 أكتوبر دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل مصنع للمنتجات الورقية بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق، وتبين أن الحريق نشب علي مساحة 3×3 متر بمخلفات ورقية دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.