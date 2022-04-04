إجراء الكشف الطبي على 1646 مترددا بقافلة حياة كريمة بقرية طاهر بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، قافلة طبية بقرية طاهر لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي وصرف العلاج بالمجان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن القافلة ضمت 10عيادات ل 10 تخصصات طبيه وهي " الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنسا والجراحة العامة والأسنان والرمد وأنف وأذن" إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وشهدت القافلة إقبالا كبيرا من أهالي القرية.

وأوضح الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 1646 متردداً ،وخضوع 70 مريض للكشف المبكر عن الضغط والسكر، بالإضافة إلى اجراء التحاليل الطبية 174 مريضا وأشعة ل 42 مريضا، وتقارير طبية ل ٩ مرضى وتحويل 58 مريضا لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج، كما تم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، وتدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد انتفع بها 1015 مواطنا ، مقدما الشكر لكلٍ من إدارة مستشفى كفر الشيخ العام والإدارة الصحية بكفر الشيخ على تعاونهم الكريم وحرصهم على تذليل عقبات اقامة القافلة.



اجراء التحاليل الازمة



اجراء الكشف الطبي بقافلة حياة كريمة بقرية الطاهر



اجراء الكشف الطبي ضمن قافلة طبية حياة كريمة بقرية الطاهر