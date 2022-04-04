اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 أبريل 2022 08:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إجراء الكشف الطبي على 1646 مترددا بقافلة حياة كريمة بقرية طاهر بكفر الشيخ.. صور

الإثنين، 04 أبريل 2022 04:36 م
إجراء الكشف الطبي على 1646 مترددا بقافلة حياة كريمة بقرية طاهر بكفر الشيخ.. صور اجراء الكشف الطبي بقافلة حياة كريمة بقرية الطاهر
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، قافلة طبية بقرية طاهر لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي وصرف العلاج بالمجان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن القافلة ضمت 10عيادات ل 10 تخصصات طبيه وهي " الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنسا والجراحة العامة والأسنان والرمد وأنف وأذن" إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وشهدت القافلة إقبالا كبيرا من أهالي القرية. 

وأوضح الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 1646 متردداً ،وخضوع 70 مريض للكشف المبكر عن الضغط والسكر، بالإضافة إلى اجراء  التحاليل الطبية 174 مريضا وأشعة ل 42 مريضا، وتقارير طبية ل ٩ مرضى  وتحويل 58 مريضا لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج، كما تم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، وتدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد انتفع بها 1015 مواطنا ، مقدما الشكر لكلٍ من إدارة مستشفى كفر الشيخ العام والإدارة الصحية بكفر الشيخ على تعاونهم الكريم وحرصهم على تذليل عقبات اقامة القافلة.

اجراء التحاليل الازمة
اجراء التحاليل الازمة

 

اجراء الكشف الطبي بقافلة حياة كريمة بقرية الطاهر
اجراء الكشف الطبي بقافلة حياة كريمة بقرية الطاهر

 

اجراء الكشف الطبي ضمن قافلة طبية حياة كريمة بقرية الطاهر
اجراء الكشف الطبي ضمن قافلة طبية حياة كريمة بقرية الطاهر

 

تسجيل الاطفال واجراء الكشف الطبي عليهم
تسجيل الاطفال واجراء الكشف الطبي عليهم

 

 


كفر الشيخ

قافلة طبية

حياة كريمة

محافظة كفر الشيخ

ادارة صحية

قوافل مجانيه

تحاليل طبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صحة كفر الشيخ: تلقي 481 ألف طفل التطعيم بنسبة 89.8٪.. صور

الإثنين، 28 مارس 2022 09:32 م

صحة كفر الشيخ تستعد لتطعيم 541 ألفا و543 طفلا ضد شلل الأطفال من الغد.. صور

السبت، 26 مارس 2022 10:31 ص

التنظيم والإدارة ينتهى من دراسة التسوية لعدد 17 موظفا بـ"صحة كفر الشيخ"

الثلاثاء، 22 مارس 2022 10:56 ص

وكيل صحة كفر الشيخ: لدينا معمل يضم أحدث طرق كشف ملوثات البيئة والمسح البيئي

الأحد، 20 مارس 2022 09:20 م

وكيل صحة كفر الشيخ: بحث حالة الطفل "أحمد وليد" لتقديم العلاج المناسب لحالته

الأربعاء، 09 مارس 2022 06:17 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة