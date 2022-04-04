إجراءات التعاقد على الغاز الطبيعى للمنازل.. اعرف التفاصيل

كتبت -مروة الغول

شهد المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل زيادة فى معدلات التوصيل فى كافة محافظات الجمهورية، وفيما يلى أهم إجراءات التعاقد على توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية..

أولا فيما يتعلق بالتعاقد بنظام التقسيط

صورة بطاقة الرقم القومى.

صورة من عقد التمليك.

ايصال كهرباء حديث.

أما فيما يتعلق بإجراءات التعاقد النقدى وكانت كالتالى ..

1-صورة بطاقة الرقم القومى.

2-صورة من عقد التمليك.

يذكر أن استمرار تطبيق مبادرة وزارة البترول لتقسيط تكلفة التوصيل للعملاء بداية من العام المالى 2018 / 2019، أحد أهم عوامل نجاح تحقيق خطط توصيل الغاز للمنازل والتى تحقق معدلات توصيل مليونية غير مسبوقة، حيث يتم تقسيط التكلفة على 6 سنوات بدون مقدم وبدون فوائد بواقع 30 جنيه شهرياً للمناطق الجديدة التى يدخلها الغاز لأول مرة وتعمل بنظام المشروع.

وتكثف كافة الشركات العاملة فى مجال توصيل الغاز للمنازل تكثف جهودها لتنفيذ خطط التوصيل بأسرع وقت ممكن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة التخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على توفير خدمات حضارية لهم.