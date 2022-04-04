وذكرت وكالة أنباء "يويكرينفوم" الأوكرانية عن بيان القيادة القول إن المساعدات مخصصة لسكان المستوطنات في منطقة القتال وكذلك للاجئين".

وقال قائد القوات المشتركة للقوات المسلحة الأوكرانية، الفريق سيرهي ناييف إن المساعدات تتكون من مواد غذائية ومنتجات صحية وملابس وبطانيات ولوازم أطفال ومشايات وأدوية ومستلزمات طبية وكراسي متحركة والمزيد.

وتجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا تلقت العام الماضي أكثر من 83 طناً من المساعدات الإنسانية من فرنسا في إطار مبادرة مساعدة الشرق، والذي تم تسليمه إلى 25 مؤسسة طبية، سواء في منطقة عمليات القوات المشتركة أو في مناطق أخرى.