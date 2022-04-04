أوكرانيا: إجلاء 2694 شخصا عبر الممرات الإنسانية في البلاد اليوم

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أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، عن إجلاء 2694 شخصا عبر الممرات الإنسانية في البلاد الأحد.

وأضافت فيريشوك - في رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعية حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم - أن 469 من سكان ماريوبول سافروا بمركباتهم الخاصة عبر ممرات إنسانية من ماريوبول وبيرديانسك إلى مدينة زاباروجيا.

أوضحت القناة الأمريكية أنه في منطقة لوهانسك وحدها تم إجلاء 1467 شخص، كما وصلت 7 حافلات برفقة وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مدينة مانهش اليوم.