أوباما يعود إلى البيت الأبيض فى أول زيارة منذ مغادرته.."ذا هيل" تكشف التفاصيل

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "ذا هيل" إن الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما سيعود إلى البيت الأبيض هذا الأسبوع للمشاركة فى فعالية للاحتفال بقانون الرعاية الصحية، فى أول ظهور له بالمقر الرئاسى منذ مغادرتها المنصب.

ومن المقرر أن يلقى أوباما مع الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس كلمات للاحتفال بنجاح قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة فى تقديم التأمين الصحى المعقول لملايين الأمريكيين، وذلك وفقا لأجندة البيت الأبيض.

وأشارت الأجندة إلى أنه من المتوقع أن يعلن بايدن عن إجراءات إضافية لتعزيز القانون، الذى تم توقيعه لأول مرة قبل 12 عاما خلال الفترة الرئاسية الأولى لأوباما فى المنصب.

وكان بايدن قد قال تصريح الشهر الماضى فى ذكرى إعلان القانون، إنه قبل 12 عاما، وقف بفخر بجوار الرئيس باراك أوباما مع توقيعه القانون الذى يمثل التوسع الأكثر أهمية للرعية الصحية فى أجيال، وهو قانون الرعاية بأسعار معقولة، والذى أصبح يعرف فيما بعد باسم أوباما كير.

واحتقل أوباما أيضا بذكرى القانون على توتير فى هذا الوقت، بالإشارة إلى أن أكثر من 30 مليون أمريكى لديهم تغطية صحيفة بفضل القانون. وقال إنه خلال الوباء، ساعد القانون على إتاحة اللقاحات واختبارات كورونا مجانا، وقام بتغطية علاج الطوارئ بالمستشفيات ومنع شركات التأمين من حرمان أى أحد من التغطية بناء على شرط الوجود المسبق.