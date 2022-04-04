أهالى شارع الإدارة التعليمية بطوخ يشكون من إزعاج محول كهرباء.. والمحافظ يرد

كتبت: شيماء حمدى- القليوبية - إبراهيم سالم

أرسل القارئ اسلام محمد عبداللطيف، شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع بسبب انتشار القمامة بجوار محول الكهرباء في طوخ ( قليوبية ) شارع الإدارة التعليمية خلف مجلس مدينة طوخ ، وصدور أصوات بسبب حرق القمامة جوارة ، قائلا :" برجاء انقذونا قمامة وحيوانات ميتة ورائحة كريهة وذباب وحشرات بمدخل البرج بالإضافة لرعب بسبب المحول الكبير لكل السكان بالإضافة لدخول السكان في مشاجرات ومشاكل مع أهالي المنطقة لمحاولة منعهم من إلقاء القمامة"، بالإضافة لشكوته من انتشار الرائحة الكريهة والخوف من العدوى بالأمراض.

ومن ناحيته أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إحالة الشكوى للمهندس أحمد وزيرى رئيس مدينة طوخ، لسرعة رفع تراكمات القمامة الموجة بالمنطقة المذكورة، حفاظا علي أرواح المواطنين من وقوع أية كوارث نتيجة تواجد القمامة حول محول الكهرباء، وأيضا لمنع انتشار الأمراض والأوبئة خاصة فى ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتنسيق المستمر لرفعها أولا بأول.

تأتى هذه المشاركات ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".