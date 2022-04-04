أمين عام الناتو: الحلف قدم لأوكرانيا أسلحة متطورة لمواجهة القوات الروسية

وأضاف ستولتنبرج في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الإثنين، أن "حلفاء الناتو ساعدوا أوكرانيا لسنوات، وعززنا ذلك منذ الهجوم الروسي"، موضحًا أن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ودولًا أخرى دربت القوات الأوكرانية لسنوات عدة.

وتابع: "أن عشرات الآلاف من الجنود الأوكرانيين هم في الواجهة للتصدي للقوات الروسية" مؤكدًا أن الجيش الأوكراني مسلح حاليًا بدرجة أفضل، وذلك بسبب الدعم المستمر، فضلًا عن شجاعة القوات الأوكرانية التي تقاوم بقوة.

وأشار ستولتنبرج إلى أن حلف الناتو يقدم أسلحة متطورة للجيش الأوكراني، رافضًا التحدث عن التفاصيل، إلا أنه أكد أن هذه الأنظمة تحدث فارقًا كل يوم، وتمكنت من تدمير مدرعات وطائرات روسية.