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أمين عام الناتو: الحلف قدم لأوكرانيا أسلحة متطورة لمواجهة القوات الروسية

الإثنين، 04 أبريل 2022 08:11 ص
أمين عام الناتو: الحلف قدم لأوكرانيا أسلحة متطورة لمواجهة القوات الروسية الناتو - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، إن دولًا بالحلف دربت القوات الأوكرانية لسنوات عدة، مشيرًا إلى أنه يتم تعزيزها بالأسلحة المتطورة لمواجهة القوات الروسية؛ ما يحدث فارقًا كبيرًا في المواجهات.

وأضاف ستولتنبرج في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الإثنين، أن "حلفاء الناتو ساعدوا أوكرانيا لسنوات، وعززنا ذلك منذ الهجوم الروسي"، موضحًا أن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ودولًا أخرى دربت القوات الأوكرانية لسنوات عدة.

وتابع: "أن عشرات الآلاف من الجنود الأوكرانيين هم في الواجهة للتصدي للقوات الروسية" مؤكدًا أن الجيش الأوكراني مسلح حاليًا بدرجة أفضل، وذلك بسبب الدعم المستمر، فضلًا عن شجاعة القوات الأوكرانية التي تقاوم بقوة.

وأشار ستولتنبرج إلى أن حلف الناتو يقدم أسلحة متطورة للجيش الأوكراني، رافضًا التحدث عن التفاصيل، إلا أنه أكد أن هذه الأنظمة تحدث فارقًا كل يوم، وتمكنت من تدمير مدرعات وطائرات روسية.

 


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