أمين عام الأمم المتحدة: تدمير 55 مليون لغم وإعلان 30 دولة خالية من الألغام

كتبت : هند المغربي

قال أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة أنه فى غضون خمس سنوات، تم فتح اتفاقية حظر الألغام للتوقيع ووقعت فيه أكثر من 160 دولة على الاتفاقية وأصبحت الألغام الأرضية غير مقبولة عالميًا تقريبًا.

وأكد جوتيريش خلال كلمته لليوم الدولى للتوعية بالألغام أنه تم تدمير أكثر من 55 مليون لغم، وتم إعلان أكثر من 30 دولة فى جميع أنحاء العالم خالية من الألغام، وانخفض عدد الضحايا بشكل كبير، مضيفا " لكن العالم لا يزال حافلا بالملايين من مخزون الألغام الأرضية وما زال أكثر من 50 دولة ملوثة بهذه الأسلحة.

وأوضح جوتيريش " يذكرنا اليوم الدولى للتوعية بالألغام والمساعدة فى الإجراءات المتعلقة بالألغام إلى أى مدى وصلنا إلى تطهير العالم من المتفجرات من مخلفات الحرب - وإلى أى مدى لا يزال يتعين علينا الذهاب.

وأشار جوتيريش إلى أنه تستمر الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب والأجهزة المتفجرة المرتجلة فى قتل أو إصابة آلاف الأشخاص كل عام وكثير منهم من الأطفال.

وقال جوتيريش " يجب علينا أن نفعل المزيد لحماية الأشخاص الذين يعيشون فى ظل الذخائر المتفجرة، من سوريا والصومال وأفغانستان إلى ميانمار وكمبوديا وما وراءهما.

ولفت جوتيريش إلى أنه فى أوكرانيا، ستستغرق معالجة إرث شهر واحد من الحرب - فى شكل ذخائر غير منفجرة وألغام أرضية وذخائر عنقودية - عقودًا، مما يهدد الأرواح لفترة طويلة بعد صمت المدافع مما يقيد إيصال المساعدات الإنسانية الطارئة وتمنع الأشخاص من الفرار إلى بر الأمان.

ودعا جوتيريش جميع الدول إلى الانضمام إلى الاتفاقية دون تأخير قائلا " يتحمل الأعضاء الدائمون فى مجلس الأمن بشكل خاص مسؤولية خاصة"، مضيفا: "الأعمال المتعلقة بالألغام هى استثمار فى الإنسانية، إنه شرط أساسى لجهود الإغاثة الإنسانية وأساس السلام الدائم والتنمية المستدامة.