أمن القليوبية يكشف لغز العثور على جثة عاطل داخل أحد حدائق الموالح ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف لغز العثور على جثة شخص متوفى داخل أحد حدائق الموالح دائرة مركز شرطة بنها، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة لكشف تفاصيلها.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة شخص متوفى داخل أحد حدائق الموالح بمنطقة كفر مويس دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة تبين العثور على جثة "ع ح ح"، شهرته "بربش"، 37 سنة، عاطل، داخل غرفة بحديقة مولح بمنطقة كفر مويس دائرة المركز، يرتدى كامل ملابسه وبحوزته متعلقاته، وتبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وعثر بجواره على 2 لفافة ورقية من مخدر الهيروين، وكمية من مخدر البانجو، وسيجارة ملفوفة بمخدر البانجو، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة.

وبسؤال أهلية المتوفى قرروا علمهم بوفاته من الأهالى، موضحين أنه من مدمنى المواد المخدرة ورجحوا وفاته بعد تناوله كمية زائدة من المواد المخدرة، وتولت النيابة التحقيق.