ألمانيا تضع فرع غازبروم الروسية لديها مؤقتا تحت سيطرة الدولة

كتب أحمد عرفة

وضعت ألمانيا فرع غازبروم الروسية لديها مؤقتا تحت سيطرة الدولة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قررت استونيا زيادة إنفاقها العسكرى بقيمة 476 مليون يورو (بما يعادل نحو 523 مليون دولار أمريكى)، يذهب معظمها لشراء منظومات دفاع جوى قصيرة ومتوسطة المدى، ويأتى القرار الاستونى بينما يتصاعد بجوارها غبار الأزمة الروسية الأوكرانية، الذى شكل دافعًا للبلدان الأوروبية الأخرى للمسارعة فى تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية.

وقال مراسل مجلة "ديفينس نيوز" فى بولندا، أن إستونيا تستهدف شراء الأسلحة والمنظومات المطلوبة فى وقت لا يتجاوز عام 2025، وقالت وزارة الدفاع الإستونية فى تغريدة بثتها على موقعها الرسمى على "تويتر" أن التمويلات الإضافية سترفع الإنفاق الدفاعى إلى أكثر من 5ر2% من الناتج المحلى الإجمالى، والمعروف أن المستوى المستهدف من جانب حلف "الناتو" الذى يطلب من أعضائه تخصيص 2% من نواتجها المحلية الإجمالية على الأقل للإنفاق على الدفاع.

وكان وزير الدفاع الإستونى، كالى لانيت، أفاد فى تصريحات خاصة لـ"ديفينس نيوز" فى أكتوبر الماضى، بأن بلاده تخطط لشراء منظومات دفاع جوى قصيرة ومتوسطة المدى مماثلة لمنظومة صواريخ الدفاع الجوى النرويجية المتطورة التى طلبتها جارتها ليتوانيا من شركة "كونجسبيرج" للدفاع والطيران.