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أسعار الدواجن فى مصر تواصل الاستقرار فى ثالث أيام شهر رمضان

الإثنين، 04 أبريل 2022 09:00 ص
أسعار الدواجن فى مصر تواصل الاستقرار فى ثالث أيام شهر رمضان دواجن ارشيف
كتب - إسلام سعيد

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استقرت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الإثنين، ثالث أيام شهر رمضان المبارك، بعد زيادة طفيفة أمس الأول بحوالي 2 جنيه قياسا على الأسعارأول أمس، لتسجل الفراخ تسليم أرض المزرعة 36 جنيها مقابل 38 جنيها للكيلو للفراخ البيضاء، وذلك مع استمرار ارتفاع الطلب المحلي مع قدوم شهر رمضان.

 

أسعار الفراخ في مصر:

سعر الأبيض 38 جنيها للكيلو

 

سعر الساسو 37  جنيها للكيلو

 

كتكوت أبيض 7.75_8 جنيه

 

كتكوت ساسو  3.5 _ 3.75 جنيه

 

فراخ أمهات بيضاء 30 جنيها للكيلو

 

فى سياق متصل، استقر سعر كرتونة البيض الأبيض 53.5 جنيه والبيض الأحمر 56.5 جنيه والبيض البلدى يسجل 56.5 جنيه، وهذه الأسعار يضاف عليها تكاليف النقل ومكاسب المحلات والسلاسل التجارية.


سعر البيض

أسعار الفراخ

أسعار الفراخ اليوم

سعر البيض اليوم

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