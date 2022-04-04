أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 9.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 7 جنيهات.
- البصل الأبيض 3.75 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 3.75 جنيه
- الكوسة بـ 11 جنيها.
- الجزر بـ 6.5 جنيه.
- الخيار بـ 10.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان العروس 17 جنيها.
- الفلفل البلدى بـ 30 جنيها.
- الفلفل الألوان 25 جنيها.
- الليمون بـ 17 جنيها.
فاصوليا 25 جنيها.
- بلح بارحى 34 جنيها.
- البسلة 13.5 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
- تفاح إيطالى 23 جنيها.
يوسفي سكرى 7 جنيهات.
برتقال بصرة 7 جنيهات.
برتقال بلدى 5 جنيهات.
الفراولة 13 جنيها.
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