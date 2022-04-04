أخبار 24 ساعة..طارق شوقي يعتمد زيادة مكافأة المشاركين فى امتحانات التعليم الأساىسى والإعدادية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
التموين: مد تقديم مفردات مرتب أصحاب البطاقات لمن استلم الرسالة حتى 7 أبريل
طارق شوقي يعتمد زيادة مكافأة المشاركين فى امتحانات التعليم الأساىسى والإعدادية
إخلاء 206 عقارات ملاصقة لسور مجرى العيون.. وتسكين 667 أسرة بوحدات في الخيالة
الأوقاف: 19,9% زيادة فى إيرادات الهيئة خلال تسعة أشهر
الصحة: الصيام صحى ويقوى المناعة.. وتدعو المواطنين لتلقى لقاح كورونا
التموين تؤجل تحصيل مستحقات وأقساط أصحاب المخابز البلدية لنهاية إجازة العيد
التعليم تعقد امتحانا تجريبيا إلكترونيا لأبنائنا في الخارج غدا بـ"6 دول"
الصحة: القوافل الطبية قدمت خدمات علاجية مجانا لـ207 آلاف مواطن فى مارس الماضى
الرى تتوقع عدم سقوط أمطار حتى يوم الثلاثاء
القوى العاملة تعلن تحويل 6.1 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
القوى العاملة تعلن توفير 4200 فرصة عمل برواتب تصل إلى 5 آلاف جنيه
"الأوقاف" تبدأ توزيع 100 طن لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية
التعليم: عقد امتحان طلبة النقل فى المواد غير المضافة والمستوى قبل العيد
البيئة تطلق برنامجا لرفع قدرات المجتمعات المحلية بمحمية وادى الجمال بمرسى علم
انتظام صرف معاشات أبريل بزيادة 13%.. وزارة التضامن تتابع العملية
الرى: مؤتمر المناخ COP 27 يركز على أولويات القارة الأفريقية
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