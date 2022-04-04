أخبار مصر.. الحكومة تنفي تداول زيت معاد تدويره وغير صالح للاستهلاك بالأسواق

نشر اليوم السابع عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية أبرزها ما كشفه المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تداول عبوات زيت معاد تدويره وغير صالح للاستهلاك الآدمى فى الأسواق، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول عبوات زيت مستعملة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الأسواق.

معلومات الوزراء: القاهرة الأولى إفريقيًّا في مؤشر مدن الأعمال العالمي

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا بعنوان "القاهرة الأولى إفريقيًّا في مؤشر مدن الأعمال العالمي 2022"، يرصد فيه قائمة أعلى 8 مدن إفريقية على مؤشر مدن الأعمال العالمي لعام 2022

للتخفيف على الصائمين.. الداخلية تخصص وحدات مرور متنقلة للمنازل (صور)

جهود ضخمة تبذلها وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق، للتخفيف عن المواطنين، لا سيما خلال شهر رمضان الكريم، في إطار حرصها على راحة المواطنين.

"المرور"، أحد المواقع الشرطية الخدمية الذي يقدم خدمات متطورة يوما تلو الآخر، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مساعد وزير الداخلية، حيث أتاح المرور تحرك "وحدات المرور المتنقلة" لمنازل المواطنين لاستخراج الرخص.

طفل يبكى بعد رؤية محمد صلاح لأول مرة من مدرجات ملعب ليفربول.. فيديو

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل صغير، وهو يبكي من الفرحة لرؤية نجم ليفربول الانجليزي ولاعب المنتخب محمد صلاح لأول مرة من مدرجات ملعب أنفيلد.

طلاب الصف الرابع الابتدائى يؤدون امتحان الدراسات وICT

بدأ صباح اليوم الاثنين تلاميذ الصف الرابع الابتدائي أداء امتحان شهرى فبراير ومارس فى مادتى الدراسات الاجتماعية وICT، فيما حرصت المدارس على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية على الطلاب داخل الفصول.

عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون ساحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، خاصة المنطقة الشرقية منه.

ناسا: انهيار جرف جليدى بحجم روما بالقطب الجنوبى ومخاوف من ذوبان جليد يوم القيامة

كشف علماء فى وكالة "ناسا" الفضائية ومراكز بحوث علوم الجليد والمناطق القطبية أن يوم الجمعة الماضى، شهد انهيار جرف جليدى بحجم العاصمة الإيطالية روما، فى منطقة أنتاركتيكا القطبية الجنوبية جراء ارتفاع قياسى فى الحرارة خلال الأيام الماضية، وهو ما يجدد الحديث عن مخاوف ذوبان جرف "ثواتيس" الجليدى الذى يفوق حجمه 100 ضعف ولاية فلوريدا، ويوصف بأنه "جليد يوم القيامة" إذ يتوقع أن يتسبب ذوبانه فى ارتفاع مستويات سطح البحار عالمياً بما يزيد عن نصف متر.

تعرف على موعد قرعة دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا بعد صعود الأهلى

حجز فريق الأهلي آخر مقاعد الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزا صعبا على الهلال السوداني.

وفاز الأهلي على الهلال بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما، الأحد، على ملعب السلام، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تقام قرعة دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، غدا الثلاثاء، في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، في تمام الساعة 3 بتوقيت القاهرة.

روسيا تسجل أول لقاح لكورونا بالبخاخ فى العالم يؤخذ بالأنف بدلا من الحقن

كشفت وكالة تاس الروسية، عن أن وزارة الصحة، قامت بتسجيل أول لقاح مضاد لفيروس كورونا في العالم من خلال بخاخ الأنف في روسيا.

وجاء في البيان: "سجلت وزارة الصحة الروسية لقاح لفيروس كورونا على شكل رذاذ بالأنف (Sputnik V) الذي طوره معهد أبحاث جماليا Gamaleya لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة".

ووفقا لما ذكرته وزارة الصحة، فإن اللقاح يتكون من مكونين على أساس النوع 16 والنوع 5 من ناقلات الفيروسات الغدية، موضحة أنه سيتم إعطاء الجرعتين بفاصل 3 أسابيع.

سامح شكرى يتوجه إلى موسكو فى جولة تشمل وارسو

توجه وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الاثنين، إلى موسكو، ومنها لاحقا إلى وارسو، فى إطار زيارة لمجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزارى، تنفيذا لمُخرجات مجلس الجامعة العربية بإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بهدف المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا.

مصرع 20 شخصا إثر اندلاع أعمال شغب داخل سجن بالإكوادور

لقى ما لا يقل عن 20 شخصًا مصرعهم عقب اندلاع أعمال شغب فى أحد السجون بجنوب الإكوادور.

وقال وزير الداخلية الإكوادوري باتريسيو كاريلو، وفقا لشبكة (فرانس 24) اليوم الاثنين، إن خمسة من النزلاء أصيبوا فى الاشتباك الذى اندلع فى سجن "إل تورى" فى مدينة كوينكا، مشيرا إلى أنه تم السيطرة على أعمال الشغب بعد نشر 800 شرطي و200 من أفراد القوات المسلحة.

الدفاع الروسية: تدمير 14 منشأة عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، عن تدمير 14 منشأة عسكرية و 6 مسيرات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الليلة الماضية.

إزاى تبلغ عن أعطال قطارات السكة الحديد وتقدم شكوى على الخط الساخن 16528

حددت هيئة السكة الحديد، وسائل يمكن من خلالها تقديم الشكاوى عن أعطال القطارات وتأخيراتها ومستوى الخدمة وتلقى الاستفسارات، نستعرضها خلال التقرير التالى:

1ـ الخط الساخن. (16528)

2ـ رقمي الواتس أب (01555516528 – 01555525444) لاستقبال رسائل وشكاوى ومشاركات المواطنين لأماكن تراكم وتجمع القمامة والمخلفات.

نصائح لمرضى السكر فى رمضان.. متى يجب عليك الإفطار فورا؟

يقدم الاتحاد الفيدرالي للسكر بعض نصائح لرمضان صحي مع مرضى السكري، حيث إن هناك مجموعات من الناس قد يمرضون بسبب الصيام، بناءً على النصائح الطبية والدينية، يوصى بزيارة طبيبك قبل 6-8 أسابيع من شهر رمضان لفهم المخاطر التي قد تتعرض لها أثناء الصيام.