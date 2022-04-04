أبرز عناصر خطة السياحة والآثار لرفع الوعي السياحي والأثري لدى فئات المجتمع

كتب محمد أسعد

تعمل وزارة السياحة والآثار على تنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع المصري ولا سيما الأطفال والشباب، وهو ما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة ورؤية مصر 2030.

وقبل أيام، أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً بشغل أحمد يوسف وظيفة مساعد الوزير للوعي والسياحة الداخلية بطريق التعاقد لمدة عام، وذلك بجانب قيامه بمهام وظيفة الوكيل الدائم للوزارة والتي تم تكليفه بها أوائل الشهر الماضي، وهو ما يشير إلى مدى الاهتمام الذي توليه الوزارة لملف رفع الوعي السياحي والأثري.

وتتضمن مهام مساعد الوزير للوعي والسياحة الداخلية العديد من النقاط نستعرضها في السطور التالية..

* التنسيق بين كافة هيئات وفرق عمل الوزارة فى ملف التوعية السياحية وتنشيط السياحة الداخلية.

* وضع الخطط والبرامج المختلفة لتنشيط حركة السياحة الداخلية وتعميق وعى المواطنين بأهمية صناعة السياحة وأدبيات التعامل مع السائحين وكذلك تعرفيهم بعظمة تراثهم وآثارهم لتعزيز شعور الانتماء والولاء لديهم.

* الإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج للفئات المستهدفة كطلبة المدارس والجامعات وذوى الاحتياجات الخاصة فى المحافظات المختلفة على أن تشتمل هذه البرامج ندوات تعريفية ورحلات تعريفية وورش عمل وغيرها من أدوات الاتصال والتوعية.

*الإشراف على إنتاج المحتويات المختلفة سواء المطبوعة أو الإلكترونية أو التليفزيونية أو العلمية والتربوية اللازمة لتنشيط السياحة الداخلية.