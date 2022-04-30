4 أشخاص السبب.. تفاصيل تعدى مواطن على فرد أمن بكمبوند

كتب ـ محمود عبد الراضى

عقب رصد تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن التعدى على موظف أمن إدارى بأحد "المجمعات السكنية" بالقاهرة تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع الفيديو المشار إليه، وتبين أنه بتاريخ 29 الجارى تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من موظف أمن إدارى بأحد المجمعات السكنية بتضرره من (أحد الأشخاص – مقيم بذات المجمع السكنى محل عمله)، وذلك لقيامه بالتعدى عليه بالسب والقذف والضرب بالأيدى وإحداث إصابته "كدمات متفرقة بالجسم"، وذلك لقيام المُبلغ باستيقاف سيارة ميكروباص بها 4 أشخاص طلبوا الدخول الى المجمع السكنى فى طريقهم للمشكو فى حقه لإصلاح سيارته، مخالفين بذلك تعليمات إدارة أمن المجمع بشأن حظر دخول السيارات الميكروباص.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وتولت النيابة العامة التحقيق.