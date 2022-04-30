اليوم السابع
Ads
السبت، 30 أبريل 2022 07:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

نائبة بلينكن تتوجه إلى فرنسا لبحث التنسيق بشأن أوكرانيا مع حلفاء واشنطن

السبت، 30 أبريل 2022 07:00 ص
نائبة بلينكن تتوجه إلى فرنسا لبحث التنسيق بشأن أوكرانيا مع حلفاء واشنطن نائبة وزير الخارجية الأمريكى ويندى شيرمان
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية ستلتقي بمسؤولين غربيين في باريس يوم 7 مايو لمناقشة التنسيق بشأن أوكرانيا.

وأوضح بيان للخارجية الأمريكية، أن شيرمان ستلتقي كلا من الأمين العام بوزارة الخارجية الفرنسية فرانسوا ديلاتر وسكرتير الخارجية الألمانية أندرياس ميخائيليس والأمين العام للخارجية الإيطالية إيتوري سيكوي نائب وزير الخارجية البريطاني لشؤون أوروبا وأمريكا الشمالية جيمس كليفرلي.

ويهدف اللقاء إلى "مناقشة تنسيقنا الوثيق"، حسب بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة.

ومن المقرر أن تزور شيرمان قبل التوجه إلى فرنسا، جنوب إفريقيا وأنولا والغابون.


امريكا

ويندى شيرمان

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

فرنسا

واشنطن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة