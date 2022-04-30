موائد المحبة والكرم.. الأهالى متجمعين فى أواخر شهر رمضان المبارك

المحافظات – أحمد مرعى – محمد سليمان – محمد حسين - حمدى عبد العظيم – شيماء حمدى

تواصلت على مدار الأيام الأخيرة فى شهر رمضان المبارك، الموائد الرمضانية وحفلات الإفطار الجماعية التى تجمع الأحبة والضيوف في مختلف أرجاء محافظات مصر، حيث استكمل أبناء سيناء دورهم المميز فى الحب والكرم بتوفير وجبات إفطار على الطرق، بجانب تنظيم الساحة الرضوانية بالأقصر أكبر مائدة إفطار بالصعيد جمعت الآلاف من الضيوف، بجانب المطابخ وموائد المحبة فى مختلف أرجاء مصر.

ففى الشرقية رصد "اليوم السابع" حفل إفطار جماعي نظمه أحد أبناء قرية بمحافظة الشرقية للم شمل عائلته وأصدقائه، وفى الأقصر استقبلت الساحة الرضوانية الأشهر والأكبر بمحافظة الأقصر ضيوفها يومياً خلال شهر رمضان المبارك لإفطار ضيوفها وتفتح أبوابها بصورة دائمة خلال الشهر الكريم، حيث تعتبر الساحة قبلة المحبين والمريدين لرسول الله وابن حفيده الشيخ أحمد رضوان.

ومن أبرز العادات السنوية المميزة للساحة الرضوانية بالأقصر، أنها تنظم أكبر مائدة إفطار سنوية على مستوى المحافظة، بمناسبة الاحتفال السنوى بليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك فى كل عام، وذلك برعاية الشيخ زين العابدين أحمد رضوان رائد الساحة، ويحضرها الآلاف من الأهالى والقيادات من مختلف أنحاء الجمهورية، حيث إنه يحضرها فى السنوات الماضية حوالى 10 آلاف صائم.

وفى كفر الشيخ رصدت عدسة اليوم السابع، مائدة رمضانية بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، أقامها واصف شفيق أحد الإخوة الأقباط بالمدينة، كعادة سنوية يجمع بها المسلمون والمسيحيون والمشايخ والقساوسة على مائدة واحدة في أحد أيام الشهر الفضيل، وفى شمال سيناء شهدت مختلف مناطق شمال سيناء مبادرات شهر رمضان الخيرية ، كان أبرزها قيام متبرعون بتوفير لحوم بسعر رمزى "جنيه واحد" للكيلو، أعقبه توفير دواجن بسعر جنيه لكل دجاجه، وبدورها وفرت جمعيات خيرية إفطارا جماعيا لـ 500 أسرة تحت رعاية المحافظة، بينما برز الكرم والتمسك بعادات رمضان فى الدواوين بمناطق الشيخ زويد، واستمرار أهالى قرى بئر العبد فى توقيف المسافرين على طريق العريش القنطرة ودعوتهم لتناول طعام الإفطار.





أطول-مائدة-إفطار-من-الفول-والطعمية-بالدقهلية







إفطار-من-الفول-والطعمية-لأهالى-قرية-كفر-المحمودية-بالدقهلية







الاحبة-يتوافدون-على-حفل-الافطار-السنوى-بالساحة







الساحة-الرضوانية-تستقبل-آلاف-الأحبة-فى-حفل-الافطار







الضيوف-خلال-حفل-الافطار-السنوى-بالساحة







الكرم-فى-مجالس-اهل-سيناء







المبادرات-الرمضانية-فى-شمال-سيناء







تجهيزات-أطول-مائدة-إفطار-بالساحة-الرضوانية







تقاليد-متوارثة-بقرية-الجورة







توفير-خيام-رمضانية-وموائد-فى-شمال-سيناء







جانب-من-طعام-افطار







جانب-من-فرش-المائدة-قبل-الافطار







شباب-الساحة-خلال-استقبال-ضيوف-الافطار-السنوى







شباب-سيناء-خلال-حملات-افطار-الصائمين







مائدة-إفطار-بقرية-الحاوى-بالشرقية



