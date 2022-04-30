محافظ شمال سيناء يؤكد على الاهتمام بأصحاب البصيرة

شمال سيناء - محمد حسين

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة من أصحاب البصيرة، وأشار المحافظ أثناء لقائه مع لمة أصحاب العطاء وفريق أصحاب البصيرة إلى جهد الفريق في المبادرة التى نفذها فريق أصحاب البصيرة لصالح الأسر الأكثر والأشد احتياجا.

ومن جانبه أشار الدكتور عبد الكريم الشاعر راعى فريق البصيرة إلى المبادرة التى تم تنفيذها من خلال جمعية الإنسان للتنمية (فريق أصحاب البصيرة) و(لمة أصحاب العطاء) التى تضمنت توزيع 1500 وجبة غذائية على الأسر الأكثر احتياجا تحت عنوان : وجبات إفطار مار .

وقام فريق أصحاب البصيرة (خلال لقاء المحافظ) بتقديم عدد من الأنشطة والفعاليات من خلال المبادرة التى شملت فقرات فنية وترفيهية ومسابقات ثقافية وتوزيع الهدايا على الفائزين .

ومن جهة أخرى قدم الفريق بقيادة خالد شرهان التهنئة الى المحافظ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك كما قدم الشكر والتقدير الى المحافظ لما يقدمه من رعاية واهتمام للفريق.