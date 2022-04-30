اليوم السابع
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محافظ القاهرة يستقبل وفد الكنيسة الأرثوذكسية للتهنئة بعيد الفطر

السبت، 30 أبريل 2022 02:56 م
محافظ القاهرة يستقبل وفد الكنيسة الأرثوذكسية للتهنئة بعيد الفطر جانب من اللقاء
كتب ــ سيد الخلفاوى

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استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وفد الكنيسة الأرثوذكسية الذى زار ديوان عام محافظة القاهرة للتهنئة بعيد الفطر المبارك .
 
وأكد محافظ القاهرة، أن مصر نموذج فريد فى الصلات القوية التى تربط بين مواطنيها فى ظل دولة المواطنة التى يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسى، مما جعلها نموذجا فريدا للاستقرار والأمن يدرس بالعالم.
 
وأكد محافظ القاهرة، أن هذه اللقاءات هى تعبير عن محبة كبيرة تعكس علاقة قوية وأصيلة، وإيمان من الجميع بقيمة المواطنة والعمل معًا على أرض وطن واحد يضم الجميع من أجل رفعته.
 
وقدم وفد الكنيسة الأرثوذكسية التهنئة بعيد الفطر المبارك لمحافظ القاهرة وكافة العاملين بها، متمنيًا دوام النجاح والتقدم لما فيه خير وسلام جميع الشعب المصرى مشيدين بالتطوير الكبير الذى تقوم به الدولة بالعاصمة .
 
حضر اللقاء اللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد.

الكنيسة

عيد الفطر

تهنئة عيد الفطر

القاهرة

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