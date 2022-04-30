وأكدت المؤسسة، بحسب قناة 218 الليبية، أنها تبذل قصارى جهدها من أجل حل المختنقات التي تواجهها في تخزين خام حقل أبو الطفل والزويتينة فى الخزانات المخصصة لها بالميناء، مشيرة إلى أن الطبيعة الشمعية لخام أبو الطفل تقتضي التحريك والتسخين المستمر دون توقف، وإلا فإنه سيحدث تجمد بالخط مما يؤدى إلى خسائر قد تصل إلى فقدان تشغيل الخط بالكامل، محذرة من حدوث "كارثة بيئية" وشيكة بميناء الزويتينة.