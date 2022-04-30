لو عندك شكوى خلال العيد بالقاهرة.. اعرف إزاى تقدمها للمحافظة

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت محافظة القاهرة استعدادتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، كما خصصت ارقام لتلقى الشكاوى من المواطنين خلال الاجازة.. وفيما يلى نعرض اهم اجراءات العاصمة لاستقبال العيد..

ألغت الإجازات للقطاعات الخدمية استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك .

تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة طوال إجازة العيد وربطها بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء.

تخصيص الخطين 15496 و114 ، للابلاغ عن أي مشكلات في الخدمات.

جميع المخابز ستعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد.

تشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسعار ومنع الإستغلال واحتكار السلع .

شن حملات مشتركة من التموين والصحة للمرور علي كافة منافذ البيع والمحلات التي تقوم ببيع وتوزيع الاسماك الطازجة والمملحة والمدخنة.

زيادة عدد اتوبيسات النقل العام وتقليل زمن التقاطر بينها خلال الفترة السابقة لعيد الفطر المبارك والتى تشهد كثافات كبيرة من المواطنين لمنع التكدس والزحام .